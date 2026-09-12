Стефка Костадинова след Изпълкома: Утре съм на работа! Ключови решения в БОК
Весела Лечева все още не е вписана, заяви тя
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Весела Лечева все още не е вписана, заяви тя
На сбирката пристигнаха членовете на ръководното бюро
Може ли да взима легитимни решения
Пълният списък на хората в новия Изпълком на БОК
Във вторник от 11.00 часа
Ето кога ще е първото му заседание
Обявиха важна дата
Ето предложението на Гонзо
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Михаил Касабов изпълни указанията на Търговския регистър
Спешно заседание на Изпълнителния комитет на централата ще определи датата
Клубовете от ППЛ могат да картотекират неограничен брой футболисти, родени след 1 януари 2000 г
Промениха правилата за съдиите
Георги Донков и Ясен Петров влизат в битката за поста, Александър Димитров отпада
Централата дава по 36 000 евро на клубовете от елита от програмата "Солидарност" на УЕФА
Кандидадурите за президент ще се издигат най-късно до 15 дни преди извънредния форум на 11 декември
Изпълкомът промени и формата на първенството
ЦСКа 1948 влиза в елита
70 млн. евро ще бъдат разпределени между 676 клуба, България ще вземе и от 17-ете милиона за национални отбори