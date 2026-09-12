БДЖ изплати дългове за близо 94 млн. лв.
"Холдинг БДЖ" изплати 94 млн. лв. дългове от октомври 2014 г., когато ПП ГЕРБ се върна на власт, до края на март 2016 г. Това става ясно от отчета на...
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"Холдинг БДЖ" изплати 94 млн. лв. дългове от октомври 2014 г., когато ПП ГЕРБ се върна на власт, до края на март 2016 г. Това става ясно от отчета на...
Бившият шеф на Столичната „Топлофикация" Валентин Димитров трябва да върне на дружеството сума от над 325 000 лева, похарчени за луксозни и ненужни ст...
Кърджали. Обезщетенията за заразата от "син език", която покоси близо 3 500 селскостопански животни в Кърджалийско, вече са изплатени. Общо на собст...
От Агенция „Пътна инфраструктура" са превели над 500 хил. лева на „Автомагистрали – Черно море", съобщиха от КНСБ, след като преди дни служителите на...
София. 60% или близо 1,2 млрд. евро от бюджета на Оперативна програма „Транспорт" 2007 – 2013 г. са изплатени. Това отчете заместник-министърът на тра...