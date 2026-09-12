Връчиха оскари на изобретатели
Микросензори служат за сигурността на дома, роботите за антитероризъм и умната пералня Автор на нови сортове овес и ечемик и инженер записаха имената...
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Микросензори служат за сигурността на дома, роботите за антитероризъм и умната пералня Автор на нови сортове овес и ечемик и инженер записаха имената...
9 патента в 3 категории се борят за наградата на 2014 г., две фирми си оспорват приза "Иновативна фирма" Кой ще грабне "Оскар" за изобретение на 2014...
Зад гърба си имат устройство, което смъква със 70% сметките Велико Търново. Двамата изобретатели от старата столица, които преди няколко седмици напр...