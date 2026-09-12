ООН би аларма. Задава се нов рекорд
Призовават за драстично намаляване на емисиите за борба с изменението на климата
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Призовават за драстично намаляване на емисиите за борба с изменението на климата
Парижкото споразумение може да бъде изпълнено, ако се коригират съществуващите цели, заяви германският и.д. канцлер
Изпълнителната комисия на ГЕРБ взе решение да инициира изменение в Конституцията за промяна статута на депутатския имунитет. Това съобщи председателят...
Членовете се избират от Народното събрание София. ДКЕВР да се раздели на две и членовете на регулатора да се избират от Народното събрание. Това реше...
София. Парламентът отхвърли предложеното от ГЕРБ изменение в НК, предвиждащо инкриминиране на укриването на социални и здравни осигуровки да се наказв...