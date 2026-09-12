Изкуствен интелект прави тестове за учителите
МОН: В електронна среда ще се преминава само в краен случай и най-вече на локален принцип
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МОН: В електронна среда ще се преминава само в краен случай и най-вече на локален принцип
Изкуственият мозък е върху кристал, който се състои от десетки хиляди електронни синапси
Учени са създали първия изкуствен бъбрек в света, който може да се присади на човек, пише Tech Times, цитиран от "Фокус". Бъбрекът съдържа микропроцес...
София. Еколози се хванаха за гушите заради изкуствен остров насред Поморийското езеро. От Национална асоциация "Българско Черноморие" обвиниха "Зелени...