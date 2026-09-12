Почти две трети от тютюна в кърджалийско вече е изкупен
Кърджали. Почти две трети от тютюна в област Кърджали вече е изкупен, съобщават кметовете по населени места. В района на граничното село Аврен, където...
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Кърджали. Почти две трети от тютюна в област Кърджали вече е изкупен, съобщават кметовете по населени места. В района на граничното село Аврен, където...
Хасково. Истински цирк разиграха пред земеделския министър Димитър Греков фирми, които изкупуват ориенталски тютюн. Това стана по време на неговата из...
Хората са в стачна готовност, ще протестират, ако не получат по-високи доходи, алармират кметове
Кърджали. Народни представители от ДПС подготвят законопроект за промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. „Предвижда се да се възстанови реги...
София. Биологично произведените земеделски продукти и храни ще се предлагат на обособени щандове в търговските обекти и ще се съхраняват на специални...