Семейство отиде на гости, намери дома си изгорял
Емил и Миряна имат три деца, техен близък ги подслони в необитаема къща
Следете всички новини, анализи и коментари за Изгорял. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Емил и Миряна имат три деца, техен близък ги подслони в необитаема къща
Велико Търново. Автомобил изгоря във Велико Търново, съобщиха от Областно управление ''Пожарна безопасност и защита на населението" в града, цитирани...
Ница. Български автобус от Русе е изгорял във Франция, съобщи бТВ. В ранните часове на понеделник превозното средство, което е изпълнявало маршрут от...