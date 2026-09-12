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Издирват 16-годишно момиче

Издирват 16-годишно момиче

Стара Загора. Шестнайсетгодишнага старозагорка Стефани Георгиева Хаджиева е ообявена за общонационално издирване, съобщиха в петък от полицията. Момич...

31 октомври | 20:09
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