Откриха мъртва издирвана жена от Шумен
Тя бе обявена през декември за издирване
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Тя бе обявена през декември за издирване
Все още не се знае за местонахождението на момичето
Издиpвaнaтa oт ФБP жeнa e знaeлa зa oпититe дa бъдe apecтyвaнa мeceци пpeди дa изчeзнe.
Жената е в неизвестност от 31 август, когато е напуснала дома си
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