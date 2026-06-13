Бебе мумия подлуди болница
Аргирови твърдят, че рожбата им е жива и продадена от лекарите Близначето бе загинало в утробата 3 месеца преди раждането, обясни д-р Милко Папазов...
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Аргирови твърдят, че рожбата им е жива и продадена от лекарите Близначето бе загинало в утробата 3 месеца преди раждането, обясни д-р Милко Папазов...