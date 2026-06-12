Баща издирва дъщеря си, избягала в Холандия
На 27 ноември 2015 г. момичето тръгнало на концерт само с една раница Кристиана е добре, но не иска да се върне, казват приятелите й 27 ноември, 201...
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На 27 ноември 2015 г. момичето тръгнало на концерт само с една раница Кристиана е добре, но не иска да се върне, казват приятелите й 27 ноември, 201...
Жена с влязла в сила присъда е установена и задържана на автогарата в Момчилград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Полицаи забелязали 47-годишната Г.С....