Парламентът върна старите по-ниски преференции
Депутатите отхвърлиха предложението на Христиан Митев от НФСБ за праг на местен вот от 20%
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Депутатите отхвърлиха предложението на Христиан Митев от НФСБ за праг на местен вот от 20%
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София. „Проблемите на нашата изборна система не са в изборния закон, а в това, че няма кого да изберем", това разкритие направи експертът по избори ма...
Няма да има консултации, обяви той