ВИП подкрепа за Холифийлд срещу Тайсън
Владимир Кличко се е заел с подготовката му
Следете всички новини, анализи и коментари за Ивендър Холифийлд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Владимир Кличко се е заел с подготовката му
Американецът заяви, че ще участва в борбата в името на благотворителни каузи
Холифийлд прахосва милиони, търси спасение като Мохамед Ал
София. Президентът на Фондация Global Village Champions Янк Барри възнамерява да инвестира част от парите си в оборудването и наемането на още четири...