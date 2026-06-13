Огнеборец обгоря при гасене на пожар в Лом
Няма опасност за живота му, твърдят лекарите 45-годишният пожарникар А. В. – на 45 години, обгоря при гасене на пожар в западната индустриална зона...
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Няма опасност за живота му, твърдят лекарите 45-годишният пожарникар А. В. – на 45 години, обгоря при гасене на пожар в западната индустриална зона...