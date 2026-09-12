Варненци протестират срещу областния управител
Варна. Протест пред кабинета на областния управител на Варна е планиран в петък. Причината е решението на Иван Великов да отмени цялата декемврийска с...
Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Великов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Варна. Протест пред кабинета на областния управител на Варна е планиран в петък. Причината е решението на Иван Великов да отмени цялата декемврийска с...
Варна. След протеста срещу забраната за коли в Морската градина областният управител Иван Великов направи обръщение към варненци, в което скастри км...
София. Правителството назначи областни управители на Варна, Перник, Силистра и Софийска област, съобщиха от правителствената пресслужба. Хасково ще и...