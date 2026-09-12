Отиде си световно признат български учен
Без съмнение един от най-известните родни физици
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Без съмнение един от най-известните родни физици
Нелепи сте, каза компютърният спец на Борисовата партия
Пуснаха го срещу 100 000 лева гаранция
Според магистратите можел да въздейства на свидетели, ако не е в ареста
Веригата "Събуей" затваря врати у нас заради представителя й за България Иван Тодоров
Той подаде жалба, а в петък Апелативният спецсъд оповести решението си
Стана ясно, че на Тодоров е повдигнато и ново обвинение - за ОПГ с користна цел
Обвинението е за ОПГ, която е имала за цел да набавя облаги за членовете си
Фирмата-майка от Калифорния се обръща към търговски арбитраж във Вашингтон
Спецпрокуратурата с нови доказателства срещу ТАД
Собственикът на „ТАД груп” беше върнат вчера в ареста от Спецсъда
Съдът върна в ареста собственика на ТАД груп Иван Тодоров
Не съм поръчвал нищо, обяви собственикът на ТАП Иван Тодоров
В момента шефът на ТАД Груп е пуснат под гаранция от 100 000 лева
В Момента Иван Тодоров е извън ареста под гаранция от 100 000 лева
Съдът определи 100 000 лева гаранция за Иван Тодоров
Мотивът на съда е, че няма риск да се укрие, защото се е върнал доброволно от чужбина
Предишното разследване срещу собственика на ТАД Груп е от 1997 година
Иван Тодоров е обявен за издирване и е вписан в Шенгенската информационна система
За действията им се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години