Шефът на ВМЗ започнал кариерата си от Иганово
Инж. Стоенчев гаси пожари, разпуска с лов и обиколки из страната "Ако трябва да посочим точния човек, който може да бъде начело на сопотската оръжейн...
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Инж. Стоенчев гаси пожари, разпуска с лов и обиколки из страната "Ако трябва да посочим точния човек, който може да бъде начело на сопотската оръжейн...