Иван Портних: Програмата трябва да защити повече деца
Форумът е много важен, каза кметът на Варна
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Форумът е много важен, каза кметът на Варна
Да бъдем активни, днес изборът е простичък – развитие или застой
Социологическите агенции "Галъп" и "Тренд" обявиха първите резултати от екзит пол за местния вот
Подписаха споразумение, което гарантира, че активният социален диалог във Варна ще продължи и занапред
„Ърнст енд Йънг“ разработва модел за подкрепа на организирания туризъм у нас
Варна. Водачът на листата на ГЕРБ за 3 МИР Лиляна Павлова и областния координатор Иван Портних посетиха баскетболен мач между хора с увреждания във Ва...