Шокираща версия за пожара в Свети Влас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Последни данни съобщи кметът Иван Николов
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Последни данни съобщи кметът Иван Николов
Ще бъде с бус ленти, изцяло се реконструира и ще бъде затворено за дълъг период
Убиецът на британката Джанет може да е жертва на арестант Извергът от Маломир Иван Николов, арестуван за за изнасилването и жестокото убийство на бри...
"Кой убиец си хвърля бельото на местопрестъплението и си тръгва гол?". Това попита риторично в съдебната зала адвокат Анелия Димитрова по време на дел...
За 20-а поредна година пловдивското издателство "Жанет 45" раздаде в София отличията за поезия на името на Иван Николов. Две първи награди получиха К...