Всичко за Иван Николов

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Дадоха две награди за поезия

Дадоха две награди за поезия

За 20-а поредна година пловдивското издателство "Жанет 45" раздаде в София отличията за поезия на името на Иван Николов. Две първи награди получиха К...

18 декември | 18:10
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