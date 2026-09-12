"Ботев" сменя президента
Иван Джиджев вече не е президент на "Ботев" Пловдив, това съобщиха от пресцентъра на клуба. Новият бос на Ботев ще се казва Ангел Палийски, който пред...
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Иван Джиджев вече не е президент на "Ботев" Пловдив, това съобщиха от пресцентъра на клуба. Новият бос на Ботев ще се казва Ангел Палийски, който пред...
Пловдив. Председателят на съвета на директорите на Ботев Пловдив - Иван Джиджев, проведе първата си среща с привърженици на отбора в качеството си на...
Трудностите няма да откажат Цветан Василев, твърди Иван Джиджев
Шефът на баскетболния "Левски" Иван Джиджев е новият силен човек в управата на "Ботев". Решенията бяха гласувани часове преди реванша с "Левски" на и...