Всичко за Иван Джиджев

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"Ботев" сменя президента

"Ботев" сменя президента

Иван Джиджев вече не е президент на "Ботев" Пловдив, това съобщиха от пресцентъра на клуба. Новият бос на Ботев ще се казва Ангел Палийски, който пред...

07 юли | 14:23
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