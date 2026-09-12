Неочакван обрат с Устата! САЩ го порязаха
Клип в Москва може да причината за главоболията му
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Клип в Москва може да причината за главоболията му
В края на миналата година Устата снима голяма част от от последния си клип - "Свободата на словото" - в Москва
Той разбуни духовете в съседна РСМ със своята песен „Урок по история на Македония”
Певецът и стендъп комедиант Иван Динев-Устата е претърпял тежка катастрофа
Динев бе сред гостите на най-голямата ледена пързалка на Балканите Мtel Rink