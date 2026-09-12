Мездра преизбра кмета си за шести мандат
Във врачанското село Лиляче има напрежение при отчитане на резултатите
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Във врачанското село Лиляче има напрежение при отчитане на резултатите
Доказаният управленец започва своя пети мандат начело на града
Да върнем човечността и добрината във взаимоотношенията, призова кандидатът за кмет на общината
Този мандат ще бъде мандатът на хората, казва кандидатът за кмет Иван Аспарухов
Министър-председателят Бойко Борисов освободи от длъжност заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов. Това съобщи...