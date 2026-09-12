Последната византийска принцеса оживява в сериал
Руската мегапродукция „София“ тръгва от 4 декември по БНТ1
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Руската мегапродукция „София“ тръгва от 4 декември по БНТ1
Любимият замък на главнокомандващия на Византийската империя Годината е 1206. Знойните лъчи на юлското слънце изпиват последната влага в изтощените т...
Улицата няма да се разширява, ще пазят и дърветата
София. Любимата на столичани улица "Цар Иван Асен II" остава с емблематичния си паваж. Опитите да бъде асфалтирана срещнаха отпора на живеещите там и...