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Градът на цар Иван Асен II

Градът на цар Иван Асен II

Любимият замък на главнокомандващия на Византийската империя Годината е 1206. Знойните лъчи на юлското слънце изпиват последната влага в изтощените т...

04 октомври | 13:50
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