Поморие откри сезона с две големи цели: ЮНЕСКО и СПА столица на Черноморието
Среща на кмета и министъра на земеделието реша въпроса за собствеността на уникалната куполна гробница
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Среща на кмета и министъра на земеделието реша въпроса за собствеността на уникалната куполна гробница
Благодаря на Славка Бозукова за добрана новина на тракийската гробница, каза кметът
Държавата най-накрая се върна на мястото си, каза кметът Иван Алексиев
Кметът Иван Алексиев коментира, че общината полага усилия за подобряване на инфраструктурата и популяризиране на дестинацията
Спорът започна заради случая с пребития общински съветник в София Иван Алексиев
Признавам, този път ме беше страх, каза Иван Алексиев
Причината е струпването на много хора на едно място
Вече работи и едно от най-модерните рибарски пристанища, казва кметът Иван Алексиев Иван Алексиев e един от най-успешните кметове в България. Той упр...
Не обещанията, а изборните резултати ще определят бъдещето на Каблешково. Ще го определите вие, с вашия глас. Това, че сме в навечерието на избори, не...
Благодаря на поморийци, че през 2011 г. дадоха гласа си за Иван Алексиев. Убеден съм, че един депутат, който бе избран 2009 г. от Бургаския регион и к...
Кандидатът за втори мандат кмет на община Поморие Иван Алексиев и кандидатите за общински съветници от ПП ГЕРБ посетиха Пенсионерски клуб „Анхиало" в...
След официалното представяне на листата за общински съветници в Поморие и Каблешково, кандидатът за втори мандат кмет на община Поморие Иван Алексиев...
Ново и модерно рибарско пристанище ще бъде изградено в Поморие. Кметът на града Иван Алексиев вече даде старт на проекта. В порта ще бъдат инвестирани...