Шефът на Фонда за деца подаде оставка
София. Директорът на Фонда за лечение на деца д-р Ива Станкова подаде оставка, съобщи здравният министър д-р Таня Андреева. Мотивите за оставката са л...
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София. Директорът на Фонда за лечение на деца д-р Ива Станкова подаде оставка, съобщи здравният министър д-р Таня Андреева. Мотивите за оставката са л...
София. С месеци бави разглеждането на заявленията на болни малчугани Фондът за лечение в чужбина. За това алармираха родителите на две болни деца днес...
София. Министърът на здравеопазването Таня Андреева е готова да отстрани директора на Фонда за лечение на деца в чужбина д-р Ива Станкова, ако се дока...
Д-р Ива Станкова е педиатър с 33 години стаж
София. Д-р Ива Станкова е новият директор на Фонда за лечение на деца, съобщи здравният министър д-р Таня Андреева. Станкова е бивш депутат от БСП в 4...