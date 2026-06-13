Австрийският замък, където нацисти губят от сили на Германия и САЩ
Преди 70 години се е състояла една от най-необичайните битки през Втората световна война. В замъка Итер, в Австрийските Алпи. В началото на май месец...
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Преди 70 години се е състояла една от най-необичайните битки през Втората световна война. В замъка Итер, в Австрийските Алпи. В началото на май месец...