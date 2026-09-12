Нова версия за смъртта и гроба на Христо Ботев
150 години от саможертвата на един от най-великите синове на България
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150 години от саможертвата на един от най-великите синове на България
Анкета показва стряскащи резултати
Българската гледна точка е слабо представена в западните държави и почти не ни познават
Проф. Овчаров подчерта, че отиват с позицията на българската наука и всичко е на тяхна страна
Постигнато е съгласие за подписването на протоколите от 9-та среща
Български историци взеха отношение по разразилата се на ново тема относно какъв термин да се употребява в по история на България за 6-и клас за опреде...