САЩ обеща помощ на Ирак за борбата с ислямистките бунтовници
Бунтовниците са откраднали близо $450 милиона долара от банки в Мосул Вашингтон/Багдад. Съветът за сигурност на ООН осъди атаките на ислямистки бунто...
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Бунтовниците са откраднали близо $450 милиона долара от банки в Мосул Вашингтон/Багдад. Съветът за сигурност на ООН осъди атаките на ислямистки бунто...
Бойците на "Ал Кайда" плениха турски консул във втория по големина град в арабската държава Багдад. Джихадисти, близки до "Ал Кайда", са на път да за...
Багдад. Ислямистки бунтовници са атакували иракския град Тикрит, след като вторият по големина град, Мосул, бе завзет по-рано през седмицата, предадох...