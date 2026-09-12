Всичко за Исис

Следете всички новини, анализи и коментари за Исис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят
Джихадисти превземат Ирак

Джихадисти превземат Ирак

Бойците на "Ал Кайда" плениха турски консул във втория по големина град в арабската държава Багдад. Джихадисти, близки до "Ал Кайда", са на път да за...

12 юни | 5:05
0 коментара
9327