Най-големият данъкоплатец в Поморие обяви фалит. Причината е смайваща
Зaтвapянeтo нa хотелския ĸoмплeĸc щe ce oтpaзи мнoгo нeгaтивнo въpxy тypизмa, каза кметът
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Зaтвapянeтo нa хотелския ĸoмплeĸc щe ce oтpaзи мнoгo нeгaтивнo въpxy тypизмa, каза кметът
Стачката на "Луфтханза" обърка плановете на ирландските фенове, които си бяха купили билети за днешния първи плейоф за Евро 2016 с Босна и Херцеговина...
Масивна къща в село Цар Симеоново, собственост на семейство от Ирландия, е паднала в неделя, съобщи кметът Емил Димитров. Тя се напълнила с подпочвени...
Над 120 000 ирландци излязоха през уикенда на протестни демонстрации в много градове на страната срещу новата такса за водата за битови нужди. Тя бе...
Дъблин. Ирландците по света празнуват националния си празник – Деня на Свети Патрик. Свети Патрик е светецът - покровител на Ирландия, въпреки че е р...