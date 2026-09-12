Нова трагедия с руски изтребител в населено място, има жертви
Инцидентът е станал по време на изпитателен полет на Су-30
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Инцидентът е станал по време на изпитателен полет на Су-30
Москва. Самолет „Ан-12" катастрофира близо до руския град Иркутск. Загинали са девет души, предаде Интерфакс, позовавайки се на източник от службата з...
Владивосток. 13 екипа на пожарната на Тихоокеанския флот на Русия гасят пожар, възникнал на атомната подводница „Иркутск", доставена за ремонт в кораб...