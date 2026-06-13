В Беларус измислиха „брестска" дипломация
Делегация от беларуския град Брест обикаля едноименни населени места из цяла Европа с цел да създава връзки, алтернативни на официалната дипломация. М...
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Делегация от беларуския град Брест обикаля едноименни населени места из цяла Европа с цел да създава връзки, алтернативни на официалната дипломация. М...