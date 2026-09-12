Всичко за Ирина

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Ирина: Бременна съм от Иван

Ирина: Бременна съм от Иван

Ирина Тенчева призна в социалната мрежа, че чака дете от продуцента Иван Христов. "Разбрах, че хубавата ни новина вече е достигнала до медии, за коит...

17 януари | 22:00
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Роналдо бил шута на Ирина

Роналдо бил шута на Ирина

Украинка сменя рускинята в леглото на Кристиано Кристиано Роналдо е този, който прекратил връзката с Ирина Шейк. Португалската звезда на "Реал" М пос...

17 януари | 20:20
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Иван искал пак при Вихра

Иван искал пак при Вихра

Отношенията му с Ирина се обтегнали след проблеми с кредити Иван Христов щял да се раздели с Ирина, заради която изостави жена си Вихра и дъщеря им А...

11 декември | 22:10
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