Преговаряме с Япония и Китай за износ на месо
Търговските представители трябва по-активно да помагат на бизнеса, каза Ирена Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката - Г-жо Младенова...
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Търговските представители трябва по-активно да помагат на бизнеса, каза Ирена Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката - Г-жо Младенова...
Каним азиатски фирми да инвестират в земеделието и IT сектора у нас България ще изнася по-лесно за Китай продукти от селскостопанската и хранително-в...
София. Българското правителство отдава голямо значение на разширяването на търговските и индустриалните отношения с Китай като наш водещ традиционен п...