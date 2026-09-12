Подпалиха къщата на адвокатка на Биляна Петрова
През 2018 година Ирен Савова беше защитник на Биляна Петрова - разследваната за корупция зам.-кметица на "Младост"
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През 2018 година Ирен Савова беше защитник на Биляна Петрова - разследваната за корупция зам.-кметица на "Младост"
Адвокат Ирен Савова,защитник на държавата - Адвокат Савова, спечелихте поредната съдебна битка за "царските имоти" - в случая, двореца Ситняково. Тов...
София. Прокуратурата е започнала разследване за смъртта на бащата на адвокатката на Филип Златанов, съобщиха от обвинението. Той почина при пътен инци...
София. Адвокатката на Филип Златанов Ирен Савова подозира, че баща ѝ е убит при пътен инцидент заради случая с тефтерчето, съобщи тя пред Нова телевиз...