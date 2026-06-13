Обрат в живота на Ирен Онтева след кончината на Христо Сираков
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Най-близките жени на Христо Сираков отбелязаха годишнината от смъртта му
Вероника Димитрова се окичи с короната в Старосел
Церемонията е на 8 септември в Старосел
Двете ще участват в Гранд глемър шоу
5000 напират за кастинга в "Големия брат" само за седмица Ирен Онтева и бизнесменът Христо Сираков са сред поканените за участие в предстоящия сезон...