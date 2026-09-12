Пътничка в самолет помисли, че до нея има джихадист
Пътничка изразила подозрения, че мъжът на мястото до нея има връзки с терористичната групировка "Ислямска държава" и така забави на излитането на само...
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Пътничка изразила подозрения, че мъжът на мястото до нея има връзки с терористичната групировка "Ислямска държава" и така забави на излитането на само...
Районната прокуратура-Харманли наблюдава досъдебното производство за установяването на причините за смъртта на 22-годишната иракчанка, която почина въ...
22 -годишна иракчанка е докарана в спешното отделение на Харманли мъртва. Шестима нейни роднини са хоспитолизирани с обриви, висока температура и диар...