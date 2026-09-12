Простреляха иракчанин в София
Иракчанин на около 30 години е бил прострелян в София рано тази сутрин. Мъжът е ранен в крака след скандал за пари, обясниха пред националното радио и...
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Иракчанин на около 30 години е бил прострелян в София рано тази сутрин. Мъжът е ранен в крака след скандал за пари, обясниха пред националното радио и...
Живеещ в Ирак мъж спечели 6,4 млн. долара от американската лотария "Орегон Бегабакс", съобщава АП, цитирани от bTV. Победителят представил своя фиш на...
Подкрепени от въздушните удари на САЩ, кюрдските сили завзеха няколко села по време на настъплението си срещу иракския град Синджар, държан от "Ислямс...
22-годишен мъж от иракски произход наръган с нож след масов бой сред мигранти в заведение в столицата, пише БНР. Вчера, около 22.50 часа в полицията...
Германски полицай е застрелял иракчанин в Берлин. Това съобщава информационната агенция AFP. И уточнява, че мъжът е нападнал с нож представител на сил...
София. Бой в бежанския лагер в столичния квартал „Овча купел" вкара един мъж в болницата. Скандалът е станал този следобед между двама от настанените,...
Варна. Иракчанин организира отвличане, побой и обир на германец край Варна. Жертвата е 45-годишен мъж, който е бил подмамен да се качи в кола с четири...
София. Иракски гражданин е бил нападнат тази вечер в София, предаде БНР. Мъжът има постоянен адрес в София. Около 21.00 часа на мола на бул. "Ал. Ст...