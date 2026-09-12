Всичко за Ios 8

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Последни новини Общество
Apple пусна iOS 8.0.2

Apple пусна iOS 8.0.2

Акциите на компанията се сринаха с 5% на международните пазари След първия си неуспешен опит да оправи бъгове в новата си мобилна операционна система...

26 септември | 11:46
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Apple пуска днес iOS 8

Apple пуска днес iOS 8

Купертино. Apple пуска днес новата версия на операционната си система за iPhone и iPad - iOS 8. Сред новостите в последната версия е възможността д...

17 септември | 9:16
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