Apple пусна iOS 8.0.2
Акциите на компанията се сринаха с 5% на международните пазари След първия си неуспешен опит да оправи бъгове в новата си мобилна операционна система...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ios 8. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Акциите на компанията се сринаха с 5% на международните пазари След първия си неуспешен опит да оправи бъгове в новата си мобилна операционна система...
Купертино. Apple пуска днес новата версия на операционната си система за iPhone и iPad - iOS 8. Сред новостите в последната версия е възможността д...
Гласовият асистент Siri вече разпознава и песни