Юрки Катайнен: В България има сериозна борба с корупцията
"Изключително доволен съм, че в България се обръща необходимото внимание на борбата с корупцията - ключова за привличане на инвестиции." Това каза зам...
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"Изключително доволен съм, че в България се обръща необходимото внимание на борбата с корупцията - ключова за привличане на инвестиции." Това каза зам...