Ерик Шмит: Бъдещето на медиите е мобилно
Бъдещето на списанията и медиите е в мобилните технологии. Технологиите могат да помогнат на изданията да запазват интереса на читателите си, смята...
Следете всички новини, анализи и коментари за Интеренет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бъдещето на списанията и медиите е в мобилните технологии. Технологиите могат да помогнат на изданията да запазват интереса на читателите си, смята...
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) обяви, че през следващите седмици ще пусне четири нови интернет домейна. Това са: شبكة...
IsoHunt, популярен уебсайт, предлагащ торент-файлове на предимно пиратски материал ще бъде затворен след извънсъдебно споразумение, предаде Би Би Си....