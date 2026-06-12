Мачът отново е между ляво и дясно
Властта се отърва от неудобната патерица АБВ, БСП залага на "Всички срещу ГЕРБ" Георги Харизанов,Институт за дясна политика Процесите на излъчване н...
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Властта се отърва от неудобната патерица АБВ, БСП залага на "Всички срещу ГЕРБ" Георги Харизанов,Институт за дясна политика Процесите на излъчване н...
Победата на радикалната левица в Гърция може да вдъхнови появата на подобна антисистемна формация и в България, а това би ударило по БСП. Към момента...