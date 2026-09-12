Колко сигнала за нарушения получи МВР
Съобщиха от институцията
Следете всички новини, анализи и коментари за Институция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съобщиха от институцията
Президентът Росен Плевнелиев става патрон на националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий". Това обяви самият той. Плевнелиев връчи Почетния знак н...
Русе. Поетапно се извеждат децата от последния останал социален дом на територията на област Русе, съобщи БГНЕС. Въпреки че все още няма решение за за...
София. Със 111 гласа "За", 80 "Против" и 1 "Въздържал се" Народното събрание одобри новите осем членове на Сметната палата. В състава на институцията...
Кърджали. В Кърджали приключи изграждането на защитеното жилище и трите центъра за настаняване семеен тип по проект "Дом за всяко дете". „Целта е изв...