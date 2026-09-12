Ердоган: Сириец е атентаторът от Истанбул
Сирийски атентатор самоубиец е отговорен за експлозията в центъра на Истанбул, при която загинаха 10 души, сред които и турски граждани и чужденци. То...
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Сирийски атентатор самоубиец е отговорен за експлозията в центъра на Истанбул, при която загинаха 10 души, сред които и турски граждани и чужденци. То...
Около 2 000 сирийски бежанци в момента са в Одрин и са тръгнали пеш към границата с България при Капитан Андреево, но броят им се очаква да нарасне до...
Първата ни ракета при дамите Цветана Пиронкова приключи участието си на турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup. В четвъртфинален мач от надпреварата тя...