Галактион махна Инокентий
Бившият водач на разколниците Инокентий от вчера се е простил с покровителството на духовния си отец старозагорския митрополит Галактион. На заседание...
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Бившият водач на разколниците Инокентий от вчера се е простил с покровителството на духовния си отец старозагорския митрополит Галактион. На заседание...
Сливен. Ще дам официално изявление, което ще бъде публикувано на сайта на Светия синод. На този етап не давам никакъв коментар. Това съобщи пред "Стан...
Беше официално представен за викарий на Галактион
Синодът му прости и го прие обратно
Дядо Кирил трупа точки като помирител на църквата