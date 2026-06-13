Закопчаха лъжливата инкасаторка, обирала стари хора
Извършва кражбите в центъра на София
Следете всички новини, анализи и коментари за Инкасаторка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Извършва кражбите в центъра на София
Мнима инкасаторка успя да открадне 1900 лева от дома на пенсионер в Ямбол, съобщиха от полицията. Измамницата се появила в 12,30 часа на 9 март. Пенс...
Домашна немска овчарка на синджир нахапа жестоко инкасаторка на ЧЕЗ в село Мала Фуча, община Бобов дол. Жената влязла в двора на пенсиониран миньор от...