Мнима инкасаторка отмъкна 1800 лева от пенсионер

Мнима инкасаторка успя да открадне 1900 лева от дома на пенсионер в Ямбол, съобщиха от полицията. Измамницата се появила в 12,30 часа на 9 март. Пенс...