Кибритопродавачът милиардер
Шефът на ИКЕА Ингвар Кампрард търгува от петгодишен "Режете цените!" е мотото на легендарния бизнесмен Легендарният основател на ИКЕА Ингвар Кампрад...
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Шефът на ИКЕА Ингвар Кампрард търгува от петгодишен "Режете цените!" е мотото на легендарния бизнесмен Легендарният основател на ИКЕА Ингвар Кампрад...