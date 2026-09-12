Бобоков имал информатор и във Външно
Това става ясно от съобщение на прокуратурата.
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Това става ясно от съобщение на прокуратурата.
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