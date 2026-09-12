Информационен център за COVID-19 създава Facebook
Социалната мрежа дава достъп до платформата си на Световната здравна организация
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Социалната мрежа дава достъп до платформата си на Световната здравна организация
Нов сайт на Културно- информационен център - Благоевград ще показва актуални събития и забележителности от града. Всеки жител, гост, турист може да по...
Дирекция "Национален парк Рила" стартира строителството на Посетителски информационен център в град Самоков. Първата копка на обекта ще бъде направена...
Евродепутатите Мария Габриел, ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент, и Андрей Новаков, най-младият член на Евр...
Крадец извърши обир в Туристическия културно - информационен център – Благоевград. Той се намира на метри от сградите на областната управа, на общинат...
Младежки образователен и информационен център "София – европейска столица на спорта 2018 г." бе открит днес по обед. На церемонията и водосвета присъс...
София. В местността „Семково" в община Белица ще бъде изграден Посетителски информационен център, свързан с опазването на околната среда. Това реши пр...
Благоевград. Културно-туристическият информационен център в Благоевград ще посрещне първите си посетители утре. Официалното му откриване ще се състои...
София. Столичната библиотека въвежда електронно обслужване. Част от нейния фонд и административните услуги ще бъдат достъпни и извън сградата на библи...
Русе. Речен информационен център ще следи корабния трафик по Дунав. Той ще бъде открит през април в Русе. Първата фаза от проекта "Създаване на речна...
Сливен. Министърът на земеделието проф. Иван Станков откри първия у нас информационен център по животновъдство към Министерството на земеделието и хра...