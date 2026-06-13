Infiniti Q50 Adeyaka посрещна Джилберто Мендоса
В София пристигнаха най-добрите боксови съдии и рефери за провеждащия се Съвет на директорите на Международната боксова асоциация. За първи път страна...
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В София пристигнаха най-добрите боксови съдии и рефери за провеждащия се Съвет на директорите на Международната боксова асоциация. За първи път страна...