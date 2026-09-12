Той е перлата на султаните в Индийския океан
Изгубете се в белите плажове, подправките и тайните на Занзибар
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Изгубете се в белите плажове, подправките и тайните на Занзибар
Плаващият под малтийски флаг наш кораб е за насипни товари
Цунамито уби над 230 000 души
Движението на острова в Индийския океан е убийствено Азиатската държава успешно развива туризъм след десетилетия гражданска война Дори да сте обикал...
Канбера. Започна следващата фаза на издирването на самолета на Малайзийските авиолинии, известен като „полет MH370", в южната част на Индийския океан...
"Ако нищо друго не може да се научи от този странен лов на самолети, едно нещо стана ясно: Има купища боклуци в Индийския океан". Властите, ръководещ...
Пърт. В Индийския океан са засечени два нови сигнала, които най-вероятно са от черните кутии на изчезналия Боинг. Това пише Daily Mail. Ангъс Хюстън,...
Вашингтон. Издирването на изчезналия миналия петък Боинг 777 на Малайзийските авиолинии започна и в Индийския океан. Зоната за претърсване бе разширен...