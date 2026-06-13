Харисън Форд съобщи мъчителна новина. Какво ще стори за последно?
Планирано е "Индиана Джоунс" 5 да излезе по кината на 30 юни 2023 г.
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Планирано е "Индиана Джоунс" 5 да излезе по кината на 30 юни 2023 г.
Джеймс Манголд от „Пълно ускорение“ ще замени легендарния режисьор
Огромна промяна очаква моя герой, казва екшън звездата
Готови сме със сценария, казва продуцентка от Дисни